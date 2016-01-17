«Барселона» – «Атлетик». Онлайн-трансляция

Последний раз «Барселона» проигрывала еще в сентябре. И кажется, что каталонскую машину никто не в силах остановить. Однако «Атлетик» из Бильбао знает, как подступиться к Месси и Ко, что баски и продемонстрировали в прошлом году в битве за Суперкубок Испании. В этот раз «львы» снова попытаются испортить праздник «блаугране».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик». Начало в 22:30, не пропустите!