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    • Гордеев: «Вынуждены начинать подготовку в Саранске, но потом будем работать на базе «Лацио»

    Гордеев: «Вынуждены начинать подготовку в Саранске, но потом будем работать на базе «Лацио»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев в интервью Stolica-S рассказал о ходе подготовки его команды ко второй части сезона в РФПЛ.

    Клубы Премьер-лиги один за другим отправляются за границу. «Мордовия» же первые сборы проведет в заснеженном Саранске…

    – Безусловно, мы оказываемся не в выигрышном положении, но что поделаешь, сегодняшняя ситуация складывается именно таким образом. Рассматривались и варианты с зарубежьем, но все-таки мы вынуждены начинать подготовку в Саранске. Используем домашние условия. Будем тренироваться на искусственном покрытии стадиона «Старт», где, к счастью, установлен газон с подогревом. Также будем заниматься в тренажерном зале и манеже. Но в основном, конечно, на открытом стадионе. Надеюсь, погода нас не сильно разочарует. В целом первые сборы направлены на то, чтобы привести ребят в чувство после длительного отпуска, выполнить приличный объем аэробной работы. А 25 января, если получится, проведем спарринг. Не удастся найти соперника, организуем двусторонку. Вот такие планы на ближайшие две недели.

    –​ Зато потом команда отправится в теплую Италию…

    – Да, будем готовиться на базе римского «Лацио», в двухстах километрах от итальянской столицы. Кстати, неплохое местечко, адаптировано именно под межсезонные сборы и тренировочные занятия. В ходе этого подготовительного этапа планируем провести три контрольных матча. Соперников пока назвать не могу, работа в этом направлении еще ведется. Но организаторы обещают спарринги с качественными итальянскими командами. Так что мы должны сработать весьма продуктивно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2016 09:48
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    Удачи!
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