«Сток Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция

«Сток Сити» в нынешнем сезоне снял скальп не с одного лидера, поэтому высокая позиция «гончаров» в турнирной таблице АПЛ никого не должна удивлять. Удастся ли им уложить на лопатки «Арсенал»? «Канониры» в последних трех турах не знают горечи поражений и могут продолжить успешную серию.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Сток Сити» – «Арсенал». Начало в 19:15, не пропустите!