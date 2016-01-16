Терри: «Меня не волнует, был ли там офсайд»

Защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал ничью в матче 22-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3).

«Игра вышла очень тяжелой. Многие команды просто бросили бы играть, проигрывая 0:2. Но мы показали невероятное желание сражаться, и нам удалось отыграться. Я считаю, что нам не повезло, и мы могли выиграть», – сказал Терри.

Терри стал автором последнего гола «Челси», который, вероятно, был забит из офсайда.

«Я не знаю, были ли там офсайд, и меня это не волнует. Это очень важное для нас очко, хотя нам нужны были все три балла. У нас только что сменился тренер, нам нужно начинать побеждать, но каждая игра складывается непросто».