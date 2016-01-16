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    Терри: «Меня не волнует, был ли там офсайд»

    Защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал ничью в матче 22-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3).

    «Игра вышла очень тяжелой. Многие команды просто бросили бы играть, проигрывая 0:2. Но мы показали невероятное желание сражаться, и нам удалось отыграться. Я считаю, что нам не повезло, и мы могли выиграть», – сказал Терри.

    Терри стал автором последнего гола «Челси», который, вероятно, был забит из офсайда.

    «Я не знаю, были ли там офсайд, и меня это не волнует. Это очень важное для нас очко, хотя нам нужны были все три балла. У нас только что сменился тренер, нам нужно начинать побеждать, но каждая игра складывается непросто».

    Источник: 101greatgoals.com

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    16.01.2016 21:23
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    Комментарии (4)
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    alladin13
    1453025415
    Кто бы сомневался. "Меня не волнует вообще никто, ведь это мой гол, я не крыса"
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    ЦСКА 2015-2016
    1453041993
    да пошли всех на три букву
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    fakel-vrn
    1453114326
    терри, твое очко уже не поможет)))
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    ologreds
    1694996404
    numo454982
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