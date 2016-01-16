Таски: «Спартак» должен быть выше в турнирной таблице»

Защитник «Спартака» Сердар Таски считает, что его команда способна прибавить и подняться в турнирной таблице РФПЛ на несколько ступеней выше.

«В отпуске я смотрел футбол, английскую Премьер-лигу, которая не уходит на паузу. Что же касается «Спартака», то, конечно, задумывался о результатах. В первой части чемпионата мы потеряли слишком много легких очков против команд, которые должны были обыгрывать.

Нужно концентрироваться на таких матчах, тогда результаты будут лучше. Но и нынешний отрыв в семь очков от лидера, ЦСКА, не так велик. «Спартак» может прибавить, и мы должны быть выше в турнирной таблице», – отметил Таски.