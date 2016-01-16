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    Таски: «Спартак» должен быть выше в турнирной таблице»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски считает, что его команда способна прибавить и подняться в турнирной таблице РФПЛ на несколько ступеней выше.

    «В отпуске я смотрел футбол, английскую Премьер-лигу, которая не уходит на паузу. Что же касается «Спартака», то, конечно, задумывался о результатах. В первой части чемпионата мы потеряли слишком много легких очков против команд, которые должны были обыгрывать.

    Нужно концентрироваться на таких матчах, тогда результаты будут лучше. Но и нынешний отрыв в семь очков от лидера, ЦСКА, не так велик. «Спартак» может прибавить, и мы должны быть выше в турнирной таблице», – отметил Таски.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2016 17:56
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    Комментарии (8)
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    Nerlinger
    1452956610
    и так сайдёт
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    Aztec58
    1452958304
    Играть-то собирается или как?
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    Диктор
    1452959321
    Полностью согласен с тобой,уважаемый.
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    ologreds
    1694996406
    numo454964
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