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    Промес: «У «Спартака» хорошие шансы быть в тройке»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что красно-белые имеют хорошие шансы попасть в тройку сильнейших по итогам сезона в РФПЛ.

    –​ "Спартак" занимает четвертое место в таблице. Что дает вам надежду, что поднимитесь повыше?

    – Просто надеюсь на успешное завершение чемпионата. У нас хорошие шансы быть в тройке, а на каком месте – узнаете в мае.

    В Москве морозы, снег. Как переносите нашу погоду?

    – Спокойно, я люблю снег. Москва в белом прекрасна. Но вот только в футбол играть тяжело, поэтому мы и уезжаем на сборы в теплые страны.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.01.2016 16:50
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cruiff
    1452954005
    С Аленичевым-то? Ну разве что во второй тройке.
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    Диктор
    1452959677
    Лучший бомбардир нашего чемпионата-прав.Так и будет,кто бы что бы снизу не скулил бы.
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    Possible
    1452975468
    такие эксперты диванные тут сидят !Глоры несчастные
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    ologreds
    1694996406
    numo454960
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