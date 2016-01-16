Промес: «У «Спартака» хорошие шансы быть в тройке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что красно-белые имеют хорошие шансы попасть в тройку сильнейших по итогам сезона в РФПЛ.

–​ "Спартак" занимает четвертое место в таблице. Что дает вам надежду, что поднимитесь повыше?

– Просто надеюсь на успешное завершение чемпионата. У нас хорошие шансы быть в тройке, а на каком месте – узнаете в мае.

– В Москве морозы, снег. Как переносите нашу погоду?

– Спокойно, я люблю снег. Москва в белом прекрасна. Но вот только в футбол играть тяжело, поэтому мы и уезжаем на сборы в теплые страны.