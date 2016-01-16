«Челси» – «Эвертон». Онлайн-трансляция

«Челси» под руководством Гуса Хиддинка не проигрывает уже в течение пяти матчей чемпионата. С другой стороны, «аристократы» в этих играх одержали только две победы и по-прежнему занимают место во второй десятке. Матч с «ирисками» обещает быть упорным, ведь в игре первого круга «Эвертон» на своем поле одержал уверенную победу со счетом 3:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Эвертон». Начало в 18:00, не пропустите!