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    • Малафеев: «Не исключаю, что с приходом Жиркова «Зенит» может поменять схему игры»

    Малафеев: «Не исключаю, что с приходом Жиркова «Зенит» может поменять схему игры»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что с приходом полузащитника Юрия Жиркова его команда может поменять схему игры. На днях должно быть объявлено о трансфере футболиста из московского «Динамо».

    «На дворе зима, а, значит, всех в первую очередь интересуют трансферы. В «Зенит», судя по всему, вот-вот перейдет Юрий Жирков. Почему опять россиянин? С одной стороны – это все еще последствия нового лимита, который в начале сезона застал врасплох главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша. С другой – пока не восстановился после операции Игорь Смольников. Но есть и другие причины. Первая – усиление конкуренции, вторая – кто-то из защитников, возможно, уже договорился о переходе летом в другой клуб. Третья – любой команде нужно обновление. А Юра Жирков давно зарекомендовал себя. Я, конечно, слышал мнение: 32 года – многовато для новичка «Зенита». Но тут все зависит от человека и его индивидуальных особенностей. Некоторые уже в 30 лет не могут показывать игры должного качества, а некоторые и в 35 – 36 стабильно приносят пользу. Понятно, что Юра – не молодой-свежий футболист на перспективу. Но я не исключаю, что с его приходом «Зенит» даже может поменять схему игры. Могу поделиться и личным мнением о Жиркове, с которым мы знакомы, в том числе по сборной. Он – адекватный, компанейский и понятный человек без каких-то выкрутасов», – сказал Малафеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2016 09:37
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    Комментарии (4)
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    shur
    1452928787
    Нет смысла достойно встретить завершение карьеры в клубе где всё к сожалению разваливается!!!
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    DenMih
    1452931261
    на подмену кому-то берут,Юра мне кажется ещё побегает.
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    REDWHITE_
    1452935062
    зенит приходит в упадок и только слепой это не заметит
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    ologreds
    1694996410
    numo454917
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