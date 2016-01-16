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    «Реал» близок к покупке 18-летнего уругвайца за 15 миллионов

    Мадридский «Реал» близок к заключению контракта с 18-летним полузащитником «Бока Хуниорс» Родриго Бентакуром. Сообщается, что в услугах уругвайца заинтересован также туринский «Ювентус», который пытался ранее приобрести футболиста, видя в нем замену Карлосу Тевесу.

    Если сделка состоится, «Реал» собирается оставить Бентанкура в аренде в «Боке» до лета 2017 года.

    Напомним, из-за запрета ФИФА «королевский клуб» не сможет дозаявлять новых игроков в течение двух трансферных окон, начиная с лета 2016 года.

    Источник: AS

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    16.01.2016 08:35
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    Комментарии (4)
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