Бубнов: «Возвратив Денисова, Мутко помог себе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о возвращении полузащитника Игоря Денисова в основной состав «Динамо».

«В зарубежном чемпионате генеральный директор послал бы с такими просьбами. Там частный клуб и государство не имеет права вмешиваться, только если законы там нарушают. Виталий Мутко сделал все, чтобы не было Толстых, чтобы самому стать президентом. А что, Толстых не надо было помогать, которого Мутко и поставил? Ты поставил – ты и помогай, а не подставляй! И Мутко помогает не игрокам, а самому себе – потому что если сборная провалится на Евро, с него первого и спросят! Что за дела такие – он в клубы звонит?! Он совмещает посты, давит на клубы… В Европе такое невозможно по определению, а у нас что хотят, то и воротят. Почему Сысоев не сказал Мутко, что сам разберется с Денисовым?», – сказал Бубнов.