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    Бубнов: «Возвратив Денисова, Мутко помог себе»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о возвращении полузащитника Игоря Денисова в основной состав «Динамо».

    «В зарубежном чемпионате генеральный директор послал бы с такими просьбами. Там частный клуб и государство не имеет права вмешиваться, только если законы там нарушают. Виталий Мутко сделал все, чтобы не было Толстых, чтобы самому стать президентом. А что, Толстых не надо было помогать, которого Мутко и поставил? Ты поставил – ты и помогай, а не подставляй! И Мутко помогает не игрокам, а самому себе – потому что если сборная провалится на Евро, с него первого и спросят! Что за дела такие – он в клубы звонит?! Он совмещает посты, давит на клубы… В Европе такое невозможно по определению, а у нас что хотят, то и воротят. Почему Сысоев не сказал Мутко, что сам разберется с Денисовым?», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.01.2016 08:00
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    Комментарии (3)
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    DenMih
    1452931691
    очкует Мутко
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    APchelov
    1452933721
    Не в защиту Мутко скажу. Но что за дурь равняться на Европу, на другие страны! И, вообще, стараться быть на кого-то похожими.
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    ologreds
    1694996410
    numo454910
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