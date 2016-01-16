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    • Ниасс: «Отсутствовал на сборах из-за беременности жены, а не того, о чем пишет пресса»

    Ниасс: «Отсутствовал на сборах из-за беременности жены, а не того, о чем пишет пресса»

    Форвард «Локомотива» Умар Ниасс рассказал, что стало причиной его отсутствия в первые дни командных сборов. Также игрок поделился впечатлениями от первой тренировки и поведал о планах железнодорожников на сезон.

    «Скучал по болельщикам и команде. Был вынужден задержаться из-за семейных обстоятельств. Моя жена находится на последней стадии беременности и чувствовала себя не очень хорошо. Я приехал, как только ей стало лучше. Так что, причиной моего отсутствие стало не то, о чем пишут в прессе.

    Нервничаю ли из-за беременности жены? Да, я невероятно счастлив. Главное, чтобы все прошло успешно. Надеюсь, у меня родится сын.

    Как отдохнул во время перерыва? Успел съездить домой в Сенегал и был с женой в Англии, но не сказал бы, что отпуск получился. Еще летом в матче с «Уралом» я травмировал руку, однако не хотел делать операцию, потому что игра давалась. Сразу после матча со «Скендербеу» полетел в Рим. Мне вставили две спицы в кисть. Весь отпуск проходил в гипсе. Пока могу работать только в тренажерном зале.

    Какие ощущения после первой тренировки? 45 минут крутил педали – все нормально. Пообщался с ребятами – команда уже несколько дней серьезно работает. Для меня главное – быть здоровым. С точки зрения физики в себе уверен. Нужно семь-десять дней, и я буду в норме. С нетерпением жду полноценных тренировок. С мотивацией также все в порядке. Играть в профессиональный футбол – уже удача, поэтому мы просто не имеем права не выкладываться на все сто. Наша цель дойти как минимум до полуфинала Лиги Европы и выиграть чемпионат», – сказал Ниасс.

    Напомним, «Локомотив» после 18-ти туров занимает третье место в таблице, имея в своем активе 32 очка, что на пять очков меньше, чем у лидера. В 1/16 финала Лиги Европы красно-зеленым предстоит встретиться с «Фенербахче«.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.01.2016 00:42
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    Комментарии (3)
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    jinhae
    1452932663
    хороший настрой
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    Protosser
    1453186466
    Как это - "надеешься, что родится сын"? УЗИ не делали?
    Ответить
    ologreds
    1694996410
    numo454895
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