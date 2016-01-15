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    Хиддинк: «От четвертого места нас отделяет целая пропасть»

    Наставник «Челси» Гус Хиддинк порассуждал о турнирной ситуации синих, отметив, что команде необходимо набирать максимально возможное количество очков.

    «12 очков, отделяющие нас от четвертого места – это целая пропасть. Все мы любим смотреть на вершину таблицы, но нужно жить реальностью. От зоны вылета мы находимся в шести очках, и это тоже факт.

    Нам нужно быть предельно собранными и усиленно работать. Чтобы сделать шаг вперед, необходимы все очки. Поэтому очень жаль, что упустили победу над «Вест Бромвичем» на 86-й минуте, так как три очка улучшили бы наши шансы на изменение позиции в турнирной таблице.

    На момент моего прихода мы были в всего одном очке от зоны вылета, на сегодняшний день мы можем вздохнуть более свободно, однако впереди нас ожидают два весьма непростых поединка.

    «Эвертон» показывает отличный результат в гостях: они набирали очки в девяти из 10-ти последних гостевых встреч. А потом нам предстоит еще и встреча с «Арсеналом», – сказал Хиддинк.

    Напомним, после 21-го тура АПЛ «аристократы» находятся на 14-м месте, имея в своем активе 24 очка.

    Источник: ESPN

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    15.01.2016 21:23
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    Комментарии (3)
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    Федырыч
    1452882367
    Гус, по-любому, усилил Челси.
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    Romio-xxx
    1452914026
    Обидно будет,если Лукаку нам сегодня забъет...Такого таланта просрали..
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    ologreds
    1694996412
    numo454880
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