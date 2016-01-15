Хиддинк: «От четвертого места нас отделяет целая пропасть»

Наставник «Челси» Гус Хиддинк порассуждал о турнирной ситуации синих, отметив, что команде необходимо набирать максимально возможное количество очков.

«12 очков, отделяющие нас от четвертого места – это целая пропасть. Все мы любим смотреть на вершину таблицы, но нужно жить реальностью. От зоны вылета мы находимся в шести очках, и это тоже факт.

Нам нужно быть предельно собранными и усиленно работать. Чтобы сделать шаг вперед, необходимы все очки. Поэтому очень жаль, что упустили победу над «Вест Бромвичем» на 86-й минуте, так как три очка улучшили бы наши шансы на изменение позиции в турнирной таблице.

На момент моего прихода мы были в всего одном очке от зоны вылета, на сегодняшний день мы можем вздохнуть более свободно, однако впереди нас ожидают два весьма непростых поединка.

«Эвертон» показывает отличный результат в гостях: они набирали очки в девяти из 10-ти последних гостевых встреч. А потом нам предстоит еще и встреча с «Арсеналом», – сказал Хиддинк.

Напомним, после 21-го тура АПЛ «аристократы» находятся на 14-м месте, имея в своем активе 24 очка.