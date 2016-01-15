Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Лебедев: «Даже с усилением «Ростов» не сможет биться наравне с грандами нашего чемпионата»

    Лебедев: «Даже с усилением «Ростов» не сможет биться наравне с грандами нашего чемпионата»

    Заместитель председателя Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал о своих ожиданиях от выступления «Ростова» во второй половине чемпионата России.

    «Сейчас «Ростов» пытается усилить состав, насколько это позволяют финансовые возможности. Команда неожиданно неплохо провела первую часть чемпионата. На 98 процентов это заслуга Курбана Бердыева. Удержаться на лидирующих позициях «Ростову» будет сложно. Даже с тем усилением, которое они сейчас пытаются провести, состав не сможет биться наравне с грандами нашего чемпионата.

    Но побороться за крайнюю путевку в еврозону команда может. «Ростов» способен преподнести еще немало сюрпризов на протяжении второго круга. Однако по итогам чемпионата команда Курбана Бердыева, как мне кажется, не сможет оказаться выше пятого места», – отметил Лебедев.

    Напомним, после 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 34 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тяп-Ляп.
    1452873941
    Слушать этого жида пархатого,себя не уважать.
    Ответить
    edubokom
    1452875355
    А мне кажется, что Ростову по силам большее, чем пятое место.Опытный тренер правильно использует довольно качественных игроков. Плюс стабильное финансовое положение. Удачи Ростову.
    Ответить
    Федырыч
    1452882678
    Бердыев и есть тот самый гранд с которым трудно будет другим командам. Лебедев не прав.
    Ответить
    compka
    1452952110
    нести ахинею от папы научился ? неужели новый клоун в политике ?
    Ответить
    ologreds
    1694996412
    numo454870
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+