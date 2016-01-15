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    Агент: «Соловьеву в «Зените» попросту не дали шанса»

    Агент полузащитника «Зенита» Ивана Соловьева Денис Лахтер рассказал о том, что его клиент заинтересован в смене клуба в ближайшее трансферное окно. Соловьев в 19-летнем возрасте в 2013 году перешел в стан сине-бело-голубых из московского «Динамо». Молодому хавбеку так и не удалось закрепиться в основном составе питерцев, в текущем сезоне Соловьев ни разу не выходил на поле в футболке «Зенита».

    – Мы действительно рассматриваем варианты перехода.

    – В каком направлении рассматриваются предложения: премьер-лига, ФНЛ или Европа?

    – Пока не готов сказать.

    – Нынешнее положение в «Зените» Ивана не устраивает?

    – Да, не устраивает.

    – Есть ли объяснение, почему 19-летний футболист, забивающий в Премьер-лиге и выступающий на высоком уровне, в 22 года еле-еле играет в «молодежке»?

    – Все вопросы тренерам. Когда нас спрашивают, почему на Западе люди в 16 лет играют в английской премьер-лиге, Испании или Италии, ответ очень простой – «молодежи» дают играть и она цепляется за свой шанс двумя руками. Если не давать молодому игроку играть, он никогда и не будет играть! Если бы Соловьев в Италии сыграл 12 матчей и не оправдал доверие, тогда мы могли бы говорить, что он не состоятельный. «Зенит» же приобретал его после того, как он выходил в матче очного противостояния, который тогда продлился всего один тайм. Анюков, будучи на тот момент железобетонным правым защитником сборной, ничего не мог с ним поделать и останавливал его только ценой нарушений и желтых карточек. В тот период Иван сыграл 7 матчей на очень высоком уровне против ведущих команд России, забил «Локомотиву» (1:0), поучаствовал в трех голевых комбинациях в матче с бердыевским «Рубином» (3:0). «Зенит» его приглашал не за красивые глаза! Это потом уже появились какие-то нюансы у Спаллетти, и в дальнейшем у Боаша.

    – Значит, «Зенит» попросту не дал шанса Соловьеву?

    – Да. Не он первый, не он последний. А особенно при Виллаш-Боаше, при котором ему в принципе не дали шанса.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.01.2016 17:21
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    Комментарии (5)
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    Don Amazon
    1452869581
    Cмешно читать этот бред, про не дали шанса, но агента можно понять..ему нужно заработать. Что говорить о Соловьёве то он труп, те игры в которых он выходил за Зенит было впечатление что это игрок из соседнего двора. У него физика как у старого деда а понимание игры как у школьника. Его место, в лучшем случае Ф.Н.Л.
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    Asbjorn
    1452875496
    Боашу леги нужны,какая молодежь?
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1452875743
    В Динамо был перспективный игрок.
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    Федырыч
    1452883103
    Боаша свое бабло интересует и ему не до сантиментов.
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    ologreds
    1694996412
    numo454864
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