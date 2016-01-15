Агент: «Соловьеву в «Зените» попросту не дали шанса»

Агент полузащитника «Зенита» Ивана Соловьева Денис Лахтер рассказал о том, что его клиент заинтересован в смене клуба в ближайшее трансферное окно. Соловьев в 19-летнем возрасте в 2013 году перешел в стан сине-бело-голубых из московского «Динамо». Молодому хавбеку так и не удалось закрепиться в основном составе питерцев, в текущем сезоне Соловьев ни разу не выходил на поле в футболке «Зенита».

– Мы действительно рассматриваем варианты перехода.

– В каком направлении рассматриваются предложения: премьер-лига, ФНЛ или Европа?

– Пока не готов сказать.

– Нынешнее положение в «Зените» Ивана не устраивает?

– Да, не устраивает.

– Есть ли объяснение, почему 19-летний футболист, забивающий в Премьер-лиге и выступающий на высоком уровне, в 22 года еле-еле играет в «молодежке»?

– Все вопросы тренерам. Когда нас спрашивают, почему на Западе люди в 16 лет играют в английской премьер-лиге, Испании или Италии, ответ очень простой – «молодежи» дают играть и она цепляется за свой шанс двумя руками. Если не давать молодому игроку играть, он никогда и не будет играть! Если бы Соловьев в Италии сыграл 12 матчей и не оправдал доверие, тогда мы могли бы говорить, что он не состоятельный. «Зенит» же приобретал его после того, как он выходил в матче очного противостояния, который тогда продлился всего один тайм. Анюков, будучи на тот момент железобетонным правым защитником сборной, ничего не мог с ним поделать и останавливал его только ценой нарушений и желтых карточек. В тот период Иван сыграл 7 матчей на очень высоком уровне против ведущих команд России, забил «Локомотиву» (1:0), поучаствовал в трех голевых комбинациях в матче с бердыевским «Рубином» (3:0). «Зенит» его приглашал не за красивые глаза! Это потом уже появились какие-то нюансы у Спаллетти, и в дальнейшем у Боаша.

– Значит, «Зенит» попросту не дал шанса Соловьеву?

– Да. Не он первый, не он последний. А особенно при Виллаш-Боаше, при котором ему в принципе не дали шанса.