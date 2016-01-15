Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Марио Фернандес: «Вся работа ЦСКА на сборах сводится к задаче выиграть чемпионат»

    Марио Фернандес: «Вся работа ЦСКА на сборах сводится к задаче выиграть чемпионат»

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, что команда ставит перед собой задачу выиграть чемпионат России.

    «Мы отлично стартовали, показывали хороший футбол, но затем начали терять качество игры. Последние матчи не удались, много очков потеряли. Затем наступил перерыв, теперь мы с нуля начинаем подготовку. Надо набрать наилучшие кондиции для того, чтобы провести вторую часть без потерь и добиться главной цели — выиграть чемпионат. Вся работа здесь сводится к задаче выиграть «золото», – сказал Фернандес.

    Напомним, после 18 туров ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги и имеет в своем активе 37 очков.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2016 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1452867373
    Не только на сборах, но и в кабинетах судейского департамента, КДК...
    Ответить
    nemolod
    1452876859
    В позапрошлом сезоне у команды был лидер-Вагнер Лав,в прошлом сезоне-Думбия! А сейчас таких лидеров нет,а одними кондициями чемпионат не выиграешь!
    Ответить
    mnb 95
    1452880033
    Всё возможно! Главное на расслабляться! Надо верить!
    Ответить
    ologreds
    1694996414
    numo454859
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+