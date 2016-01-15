Алексей Миранчук: «Цели у «Локомотива» самые высокие – быть в тройке»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о взаимоотношениях игроков команды с президентом клуба Ольгой Смородской и главным тренером Игорем Черевченко, а также подвел итог первой части сезона для железнодорожников.

– Как часто президент напрямую общается с игроками?

– Очень часто. Она приезжает на базу, мы садимся с ней и разговариваем.

– Чем Игорь Черевченко отличается от всех остальных тренеров, с которыми ты работал?

– Он много лет был помощником, со стороны наблюдал за командой, видел ее проблемы, знал, что ей нужно. Именно это и отличает его от всех – то, что он с нами так много времени.

– Подведи итог первой части сезона для «Локомотива».

– Мне кажется, год был успешный. Все в порядке, никакой критической ситуации, есть все шансы, чтобы догнать лидеров. Цели самые высокие – быть в тройке.