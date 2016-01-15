Кокорин и Денисов прибыли в расположение «Динамо» на сборе в Португалии

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Игорь Денисов присоединились к московскому «Динамо» на первом зимнем тренировочном сборе в Португалии. Об этом сообщил пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев.

Денисов отсутствовал из-за конфликта с медперсоналом клуба, после которого он был отстранен от тренировок с основной командой и сослан в дубль. 11 января «Динамо» сделало заявление о возвращении хавбека в основной состав и о скором его прибытии в расположение команды.

Кокорин не полетел на первый сбор 10 января из-за травмы. Форвард проходил медицинское обследование в Германии. Напомним, что активный интерес к Кокорину проявляют лондонский «Арсенал» и петербургский «Зенит».