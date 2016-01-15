Марио Фернандес: «Получив травму, я тренируюсь по три раза в день»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своем физическом состоянии и о последствиях травмы, полученной в концовке первой половины сезона.

«Я повредил ногу в концовке года. Травма была не столь серьезной, но, к сожалению, я не смог сыграть заключительный матч. В Бразилии я интенсивно восстанавливался, тренировался. Полностью залечил травму и сейчас в полном объеме выполняю работу. Нога не беспокоит.

В том году я сыграл огромное количество матчей, больше, чем в предыдущие сезоны. Возможно, именно из-за перегрузки случилась травма ноги. Но я полетел с командой в Голландию, надеясь принять участие в заключительном матче. Мы сделали контрольное обследование, которое выявило повреждение. Доктора вместе с тренером решили, что не стоит рисковать, и отпустили меня в Бразилию.

Когда я травмирован, я стараюсь работать как можно больше и как можно лучше, чтобы поскорее вернуться. В первую очередь, наверное, Бог помогает быстрее вернуться. В то же время, получив травму, я тренируюсь по три раза в день. После занятий с физиотерапевтом Антонио Тапией я возвращаюсь, уже готовый влиться в команду», – поделился бразилец.