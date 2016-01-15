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    Смолов: «Ди Каприо свой «Оскар» получит»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своих кумирах.

    – Будь у вас возможность поговорить с известным человеком – кого бы выбрали?
    – Наверное, Льюиса Хэмилтона, Уэйна Гретцки и Леонардо Ди Каприо.

    – Уже смотрели его новый фильм «Выживший»?
    – Нет еще. Говорят, хорошее кино, правда?

    – У него много хорошего, но премии «Оскар» все равно нет.
    – Получит когда-нибудь.

    – О чем спросили бы Ди Каприо?
    – Спросил бы: «Переживаешь, что не дают «Оскар»?

    – А почему Гретцки и Хэмилтон?
    – Я хотел назвать Айртона Сенну, но его нет в живых, поэтому выбрал Хэмилтона.

    – Хэмилтон красился, как вы.
    – Да, он у меня подсмотрел. А что касается Гретцки, то Уэйн — просто легенда. Набирать очки на протяжении 51 игры подряд – это суперкруто.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2016 11:07
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