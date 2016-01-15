Смолов: «Ди Каприо свой «Оскар» получит»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своих кумирах.

– Будь у вас возможность поговорить с известным человеком – кого бы выбрали?

– Наверное, Льюиса Хэмилтона, Уэйна Гретцки и Леонардо Ди Каприо.



– Уже смотрели его новый фильм «Выживший»?

– Нет еще. Говорят, хорошее кино, правда?



– У него много хорошего, но премии «Оскар» все равно нет.

– Получит когда-нибудь.



– О чем спросили бы Ди Каприо?

– Спросил бы: «Переживаешь, что не дают «Оскар»?



– А почему Гретцки и Хэмилтон?

– Я хотел назвать Айртона Сенну, но его нет в живых, поэтому выбрал Хэмилтона.



– Хэмилтон красился, как вы.

– Да, он у меня подсмотрел. А что касается Гретцки, то Уэйн — просто легенда. Набирать очки на протяжении 51 игры подряд – это суперкруто.