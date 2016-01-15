Смолов: «Могу и в «Макдональдсе» перекусить – что такого?»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своих вкусовых предпочтениях.

— На днях Генрих Мхитарян признался, что в личностном плане ему очень помогла книга, которую порекомендовал ему Томас Тухель: Тимоти Голви «Внутренняя игра в теннис». Какую книгу вы сейчас читаете?

— Недавно купил “Братьев Карамазовых” Достоевского. Но в отпуске не хватило времени – волейбол, футбол и так далее… В целом любимое произведение – “Мастер и Маргарита”. Ещe очень люблю “Бесов”.



— Какое блюдо из дагестанской кухни тебе больше нравится?

— Чуду и хинкали. Чуду – это аналог чебурека в Дагестане.



— В Москве на вокзале едите чебуреки?

— В Саратове – постоянно ел. В детстве классика – “закинул” у вокзала чебурек или хот-дог и пошeл дальше. Но за последние лет пять в Москве не пробовал чебурек. Но в “СтарДогс” за хот-догом могу зайти. В “Макдональдсе” тоже перекусываю иногда — что такого?