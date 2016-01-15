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    • Билялетдинов: «Зенит» был бы хорошим вариантом для Оздоева»

    Билялетдинов: «Зенит» был бы хорошим вариантом для Оздоева»

    Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов уверен, что Магомеду Оздоеву следует перейти в «Зенит».

    «Оздоеву бояться конкуренции не следует. Другое дело, что у него в характере есть моменты, которые нужно контролировать тренеру. Это эмоциональность, менталитет. Мне, в принципе, всегда удавалось работать с ребятами из кавказского региона, их было достаточно в молодежном составе «Локо». Всех их объединяет общая черта: если говорит старший, они сразу помалкивают. Оздоеву, когда эмоции у него зашкаливают, надо их помогать гасить. Я ему так и говорил: «Как только ты открыл рот, у тебя вылетел из головы весь футбол, обида идет впереди всего остального, ты перестаешь играть. А я, будь твоим соперником, специально пару раз умышленно бы тебя ущипнул, ударил исподтишка, чтобы вывести из равновесия. И ты, как Зидан в знаменитом эпизоде с Матерацци, заведешься и будешь со мной счеты сводить всю игру. И я победил. Пусть в твоих глазах стану низким и подлым человеком».

    К чему я это? У Оздоева все это очень сильно проявляется. Когда он собран на игру — может абсолютно все. В «Зените» у него будут партнеры, состоявшиеся на высоком уровне, рядом с ними он сможет быстрее вырасти. Так что переезд в Санкт-Петербург мог бы стать для него хорошим вариантом уже сейчас. Да, Магомед рискует оказаться на скамейке. Но если переборет себя и ситуацию, то станет футболистом более высокого класса»,– сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2016 07:23
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