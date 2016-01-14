«Челси» договорился о продлении контракта с Ивановичем

Лондонский «Челси« в ближайшее время продлит контракт с сербским защитником Браниславом Ивановичем.

Новое соглашение между «Челси» и Ивановичем будет подписано по схеме «1+1». Контракт будет действовать до лета 2017 года, но если защитник сыграет определенное количество матчей, то он автоматически продлится еще на год.

Напомним, что нынешний контракт 31-летнего Ивановича с «Челси» завершается этим летом. В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.