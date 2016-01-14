Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Вагнер Лав: «Я очень рад, что «Монако» купил меня»

    Бразильский новичок «Монако« форвард Вагнер Лав надеется выйти с клубом в Лигу чемпионов, а также вернуться в сборную Бразилии.

    «Я очень рад, что «Монако» купил меня. У меня был хороший сезон в Бразилии, и я привлек внимание «Монако». Я не сомневался, когда мне предложили этот трансфер. Думаю, что мне нужно еще 1-2 недели, чтобы набрать форму.

    С тех пор, как я выступал в России, изменился мой возраст, но все мои умения сохранились. Надеюсь, что переход в «Монако» позволит мне вернуться в сборную Бразилии», – сказал Вагнер.

    Напомним, что 31-летний Вагнер перешел в «Монако» за 1,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2016 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1452802031
    Так и сказал "купил"? Вспомнил своего прапрапрапрадедушку?
    Ответить
    ologreds
    1694996418
    numo454787
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+