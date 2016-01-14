Вагнер Лав: «Я очень рад, что «Монако» купил меня»

Бразильский новичок «Монако« форвард Вагнер Лав надеется выйти с клубом в Лигу чемпионов, а также вернуться в сборную Бразилии.

«Я очень рад, что «Монако» купил меня. У меня был хороший сезон в Бразилии, и я привлек внимание «Монако». Я не сомневался, когда мне предложили этот трансфер. Думаю, что мне нужно еще 1-2 недели, чтобы набрать форму.

С тех пор, как я выступал в России, изменился мой возраст, но все мои умения сохранились. Надеюсь, что переход в «Монако» позволит мне вернуться в сборную Бразилии», – сказал Вагнер.

Напомним, что 31-летний Вагнер перешел в «Монако» за 1,5 миллиона евро.