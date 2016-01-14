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    Дзюба не переживает из-за будущего ухода Виллаш-Боаша

    Нападающий «Зенита« Артем Дзюба предстоящий уход из команды главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

    «У нас очень хороший тренер. Он профессионал. И тренерский штаб отличный. Мы все делаем одно дело. Сейчас есть задача – как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Есть Кубок России, есть чемпионат, где нужно догонять лидеров. Мы погружены в работу, и мысли об уходе тренера на нас никак не сказываются.

    Лето будет только летом. Думаю, в этом плане никаких проблем нет и не будет. У нас, как и в «Баварии», если тренер объявляет, что уходит, – это нормально. Это его решение. Мы все профессионалы, и никто не сбавит в своих профессиональных качествах, – сказал Дзюба.

    Напомним, что Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Зенитом», который истекает следующим летом. Скорее всего, наставник вернется в свой бывший клуб «Порту«.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.01.2016 20:37
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1452793465
    Чего переживать-то? Зарплата-то остаётся.
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    Garrincha58
    1452794184
    да ему вообще переживать нечего у него же русский паспорт а с ним ему в любом состоянии дорога открыта а был бы лимит 10+15 вот бы он поплясал или посидел на лавке как Павлюченко с журналом и без зарплаты
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    VVM1964
    1452865307
    ЛЕТОМ . ДЗЮБА : " КТО , КТО ? ВИЛЛАШ - БОАШ - ТРЕНИРИШКА , СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА "
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    ologreds
    1694996418
    numo454785
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