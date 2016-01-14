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    Рондон удовлетворен результатом матча с «Челси»

    Форвард «Вест Бромвича» Саломон Рондон остался доволен результатом встречи 21-го тура чемпионата Англии против «Челси» (2:2). Напомним, бывший игрок «Рубина» и «Зенита» провел на поле 66 минут, выйдя в стартовом составе.

    «Отличная игра сегодня и еще одно очко… продолжаем работать!», – написал Рондон на странице в социальной сети Instagram.

    В текущем чемпионате Англии венесуэлец провел 17 матчей, забил три мяча и дважды ассистировал партнерам.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.01.2016 07:12
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    Комментарии (2)
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    DenMih
    1452769296
    шикарная игра!
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    ologreds
    1694996422
    numo454723
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