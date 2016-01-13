Витсель: «Да Луж» – особенное для меня место»

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель поделился ожиданиями от выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Да Луж" – особенное для меня место, хотя в составе "Зенита" я уже и приезжал туда. Однако в этот раз все будет по-другому, ведь впереди матч плей-офф, и я очень жду его", – сказал Витсель.

Также футболист прокомментировал тот факт, что "Зениту" часто приходится играть с португальскими клубами.

"Это удача, это жеребьевка. Да, мы много раз встречались с "Бенфикой" и другими португальскими командами. Выходит, наши дороги пересекаются".