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    • Кобелев: «Кокорину необходимо дополнительное медобследование в Германии»

    Кобелев: «Кокорину необходимо дополнительное медобследование в Германии»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о состоянии команды на первом сборе после выхода из отпуска.

    «Ребята прошли медобследование, ни у кого никаких противопоказаний нет. Первый сбор после отпуска. Игрокам не хватает физических кондиций, поэтому сейчас большой объем беговой работы, восстановление технических приемов, это чувство мяча, вот это закладка базы. За 12 дней у нас всего пять тренировок без мяча, а все остальные будут с мячами, естественно», – сказал Кобелев.

    По словам наставника, нападающему Александру Кокорину потребовалось дополнительное обследование.

    «Александр Кокорин остался в Москве. Врачи сказали, что Саше необходимо дополнительное обследование в Германии – так, на всякий случай. Сегодня он должен вылететь из Германии и сегодня вечером или завтра утром должен прибыть сюда».

    Источник: Euro-football.ru

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    13.01.2016 19:36
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