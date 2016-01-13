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    • Ярмоленко: «У «Манчестер Сити» и «Динамо» равные шансы на победу»

    Ярмоленко: «У «Манчестер Сити» и «Динамо» равные шансы на победу»

    Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко считает, что его команда может надеяться на успех в противостоянии с "Манчестер Сити" в плей-офф Лиги чемпионов.

    "Я внимательно слежу за английским чемпионатом. А если хотите знать мое мнение о предстоящем сопернике, то его типично британской командой не назовешь. Скорее, он играет в испанский футбол, делая акцент на короткие передачи и контроль мяча. И собраны в нем футболисты высочайшего класса. Да, сейчас у "Ман Сити" есть кое-какие проблемы с обороной, но до наших с ним матчей еще достаточно времени. Пройдет, скажем, месяц, и трудности возникнут у английского клуба с нападением. Прогнозировать, словом, что-либо пока рановато.

    Шансы на победу перед игрой у обеих команд равны — независимо от имени соперника. Нужно хорошо подготовиться, выйти на поле и сыграть с "Ман Сити" без страха и с уверенностью в своих силах. В противном случае рассчитывать на успех будет очень сложно. Но мы в матчах группового этапа Лиги чемпионов доказали, что в футбол умеем играть не хуже сильнейших европейских команд", – сказал Ярмоленко.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    13.01.2016 12:32
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    Комментарии (3)
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    mlkritskiy
    1452680176
    конечно как ключевой игрок он верит в себя и команду, но мы то видим, что Сити на пару классов выше будет..
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    Garrincha58
    1452681194
    хохол с ума сошел
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    ologreds
    1694996427
    numo454646
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