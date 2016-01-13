Кержаков: «Иногда собственное «я» нужно засунуть в одно место»

Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков рассказал о конфликте с главным тренером "Зенита" Андре Виллаш-Боашем.

"Своим постом я просто ответил на все возможные вопросы, которые могли посыпаться после того, как Андре Виллаш-Боаш оставил меня вне заявки на матч против "Монако" в Лиге чемпионов. В итоге он отправил руководству клуба бумагу, в которой попросил меня оштрафовать. После этого я услышал, что тренер не возьмет меня на сборы, если публично перед ним не извинюсь. Иногда собственное "Я" нужно засунуть в одно место. Если ты хочешь играть и любишь то место, где этим занимаешься, то сделаешь все, чтобы продолжить. Я без проблем извинился перед Виллаш-Боашем. Потом на сборе мы обнялись, и он принял мои извинения.

Все было нормально. Потом через четыре дня говорят, что меня оштрафовывают. Я подошел к нему и спросил, в чем проблема. Я же вроде извинился. Он ответил: "Нет, я хочу, чтобы ты заплатил штраф. Чтобы все видели".

Не знаю, почему так произошло. Если проблема в том самом штрафе, то я не собираюсь так просто отдавать деньги по прихоти главного тренера и оплачивать штрафы за то, чего я попросту не делал. В данной ситуации спортивные вещи, наверно, отошли даже на второй план. Это лично мое мнение. Может быть, я не подошел главному тренеру по спортивным принципам, но…", – сказал Кержаков.

Напомним, что когда летом стало известно о том, что Кержаков не поедет на сбор "Зенита", он в своем Instagram иронично прокомментировал это решение.