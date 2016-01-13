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    • Кержаков: «Иногда собственное «я» нужно засунуть в одно место»

    Кержаков: «Иногда собственное «я» нужно засунуть в одно место»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков рассказал о конфликте с главным тренером "Зенита" Андре Виллаш-Боашем.

    "Своим постом я просто ответил на все возможные вопросы, которые могли посыпаться после того, как Андре Виллаш-Боаш оставил меня вне заявки на матч против "Монако" в Лиге чемпионов. В итоге он отправил руководству клуба бумагу, в которой попросил меня оштрафовать. После этого я услышал, что тренер не возьмет меня на сборы, если публично перед ним не извинюсь. Иногда собственное "Я" нужно засунуть в одно место. Если ты хочешь играть и любишь то место, где этим занимаешься, то сделаешь все, чтобы продолжить. Я без проблем извинился перед Виллаш-Боашем. Потом на сборе мы обнялись, и он принял мои извинения.

    Все было нормально. Потом через четыре дня говорят, что меня оштрафовывают. Я подошел к нему и спросил, в чем проблема. Я же вроде извинился. Он ответил: "Нет, я хочу, чтобы ты заплатил штраф. Чтобы все видели".

    Не знаю, почему так произошло. Если проблема в том самом штрафе, то я не собираюсь так просто отдавать деньги по прихоти главного тренера и оплачивать штрафы за то, чего я попросту не делал. В данной ситуации спортивные вещи, наверно, отошли даже на второй план. Это лично мое мнение. Может быть, я не подошел главному тренеру по спортивным принципам, но…", – сказал Кержаков.

    Напомним, что когда летом стало известно о том, что Кержаков не поедет на сбор "Зенита", он в своем Instagram иронично прокомментировал это решение.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.01.2016 12:25
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    Комментарии (9)
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    KuPe4iK
    1452679295
    ЛЕтом вернёться в Зенит,когда уедет мистер Авб)
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    Schicko_008
    1452681487
    Вот она, пресловутая европейская свобода слова!
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    Ortaped79
    1452685171
    нужно было свой (я) засунуть боашу в одно место
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    FanatSerj
    1452690300
    Не футбольная команда, а дом-2 какой то с элементами детского сада. Это не только про Кержакова или Зенит, это и про Денисова и про Широкова, хотя корни у них у всех общие, избаловали их в хлам и так это бабло лопатами гребут, так еще за каждую копейку удушаться.
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    Aztec58
    1452697224
    "Засунуть в одно место", "любишь то место" - это он про одно и то же место говорит?
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    ologreds
    1694996427
    numo454645
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