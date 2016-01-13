Марадона надел футболку, оскорбляющую Платини и Блаттера

Известный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона на публику показал свое отношение к президенту ФИФА Зеппу Блаттеру и главе УЕФА Мишелю Платини, которых подозревают в причастности к финансовым махинациям.

Марадона, неоднократно критиковавший Блаттера и Платини, примерял на себя футболку с изображением лиц обоих футбольных чиновников. Кроме того, на футболке красуется надпись «Два вора».

«Это то, что я сказал вам в лицо 25 лет назад», — заявил Марадона, слова которого привел аргентинский журналист Даниэль Аркуччи.