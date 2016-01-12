Янкаускас – новый главный тренер сборной Литвы

Бывший игрок «Торпедо» и ЦСКА Эдгарас Янкаускас официально утвержден на должности главного тренера национальной команды Литвы. Об этом сообщается на сайте Литовской футбольной федерации.

Янкаускас, который с октября был исполняющим обязанности главного тренера, прокомментировал свое официальное назначение.

«Моя задача состоит в том, чтобы помочь футболистам стать лучше. Я считаю, что отбор игроков в национальную сборную очень важен. Если даже футболист играет во второй лиге Польши или Литвы, мы все равно должны вместе стремиться к успеху. Пока наш чемпионат не достигнет высокого уровня, сборная Литвы всегда будет слабее грандов», – сказал Янкаускас.