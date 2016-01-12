Панченко: «Ткачев может принести ЦСКА реальную пользу»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко прокомментировал переход Сергея Ткачева в стан армейцев.

«Сергей – футболист очень хорошего уровня, он может принести реальную пользу ЦСКА. Надеюсь, что у него все получится, а его приход поможет выполнить поставленные перед нами максимальные задачи», – сказал Панченко.

Также футболист поделился впечатлениями от первого сбора, который команда проходит в Кампоаморе.

«Здесь прекрасные условия: качественные поля, тренажерный зал, бассейн, жилые корпуса. Все находится в шаговой доступности. К тому же мы живем здесь одни, без посторонних, оба отеля отданы только тренерам, команде и персоналу. Никто не мешает тренироваться и восстанавливаться, можно полностью сосредоточиться на футболе. Рад, что и второй сбор пройдет в Кампоаморе».