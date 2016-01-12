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    Панченко: «Ткачев может принести ЦСКА реальную пользу»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко прокомментировал переход Сергея Ткачева в стан армейцев.

    «Сергей футболист очень хорошего уровня, он может принести реальную пользу ЦСКА. Надеюсь, что у него все получится, а его приход поможет выполнить поставленные перед нами максимальные задачи», – сказал Панченко.

    Также футболист поделился впечатлениями от первого сбора, который команда проходит в Кампоаморе.

    «Здесь прекрасные условия: качественные поля, тренажерный зал, бассейн, жилые корпуса. Все находится в шаговой доступности. К тому же мы живем здесь одни, без посторонних, оба отеля отданы только тренерам, команде и персоналу. Никто не мешает тренироваться и восстанавливаться, можно полностью сосредоточиться на футболе. Рад, что и второй сбор пройдет в Кампоаморе».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.01.2016 21:00
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    Комментарии (4)
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    Лыков
    1452622065
    Видно по Думбия не договорились, Муса в центр, Ткачев слева
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    Лыков
    1452622137
    Ну или дзагой не в форме
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    ologreds
    1694996429
    numo454591
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