Клопп: «Колкер – наилучший вариант для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход защитника «КПР» Стивена Колкера в стан мерсисайдцев. Напомним, Колкер арендован до конца сезона.

«Этот трансфер был важен для нас. Еще месяц назад мы и представить не могли, что будем испытывать такие проблемы с центральными защитниками. Тогда они все были еще здоровы», – сказал Клопп.

Наставник считает, что Колкер подходит «Ливерпулю» по всем параметрам.

«Нам был нужен футболист с опытом игры в АПЛ. Наш защитник должен хорошо играть головой, потому что прессинг с нашей стороны вынуждает соперников использовать подачи в штрафную. Все эти качества мы нашли в Колкере. Стивен – наилучший вариант».