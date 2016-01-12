Adidas хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Месси и Гвардиолу

Руководство компании Adidas хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и главного тренера "Баварии" Хосепа Гвардиолу.

Adidas намерен приложить максимум усилий ради перехода Месси и Гвардиолы в английский клуб. Впрочем, сделать это будет крайне непросто, так как Месси не намерен уходить из "Барселоны".

Что касается Гвардиолы, то он уже принял решение покинуть "Баварию" в конце этого сезона, но, по некоторым данным, успел договориться с "Манчестер Сити".