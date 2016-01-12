«Амкар» подписал контракт с Дзаховым

Пермский «Амкар« подписал контракт с полузащитником Давидом Дзаховым, который последние полгода тренировался в составе клуба.

Контракт «Амкара» с Дзаховым будет действовать до лета 2018 года. 27-летний Дзахов уже выступал за основу и молодежную команды «Амкара» в сезонах 2009, 2010 и 2014/15.

«Летом, перед началом нынешнего сезона, клуб сделал предложение о продлении контракта с Давидом, но по тем или иным причинам соглашение не было подписано. Как итог, Давид остался без команды, но обратился с просьбой тренироваться с основой. Мне кажется, что время для обсуждения той ситуации уже прошло. Главное то, что Давид вновь стал полноценной «боевой единицей» команды и сейчас готовится для участия в завершающей стадии чемпионата России», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.