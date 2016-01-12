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    «Амкар» подписал контракт с Дзаховым

    Пермский «Амкар« подписал контракт с полузащитником Давидом Дзаховым, который последние полгода тренировался в составе клуба.

    Контракт «Амкара» с Дзаховым будет действовать до лета 2018 года. 27-летний Дзахов уже выступал за основу и молодежную команды «Амкара» в сезонах 2009, 2010 и 2014/15.

    «Летом, перед началом нынешнего сезона, клуб сделал предложение о продлении контракта с Давидом, но по тем или иным причинам соглашение не было подписано. Как итог, Давид остался без команды, но обратился с просьбой тренироваться с основой. Мне кажется, что время для обсуждения той ситуации уже прошло. Главное то, что Давид вновь стал полноценной «боевой единицей» команды и сейчас готовится для участия в завершающей стадии чемпионата России», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.01.2016 13:51
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1452599733
    Гаджиев потихоньку собрал Кавказ в Амкаре.
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    ologreds
    1694996433
    numo454550
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