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    «Зенит» отправился на первый тренировочный сбор

    «Зенит» сегодня утром вылетел на первый зимний тренировочный сбор. В число игроков, которые отправились в Катар, вошли пять человек из «Зенита-2». Полный список футболистов выглядит следующим образом:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов, Александр Васютин.

    Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов, Илья Кубышкин.

    Полузащитники: Вячеслав Зинков, Аксель Витсель, Хави Гарсия, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Олег Шатов, Артем Поникаров, Данни, Никита Андреев.

    Нападающие: Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.

    Как уже сообщалось ранее, на первом этапе подготовки питерцам предстоит провести два контрольных поединка с катарскими клубами – 17-го января с «Лехвией» и 21-го января с «Эль Джаишем».

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.01.2016 08:53
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1452579661
    Кубышкин какой то а где же Малафеев и Жирик
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    zeni
    1452588971
    Удачи ПАРНЯМ и без травм!!
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    ologreds
    1694996434
    numo454527
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