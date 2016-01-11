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    При голосовании Месси на первое место поставил Суареса

    Стало известно, за кого голосовал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который также является капитаном сборной Аргентины, при выборе лучшего игрока 2015 года.

    В тройку лучших футболистов по версии Месси вошли искллючительно его одноклубники. На первое место он поставил Луиса Суареса, на второе – Неймара, на третье – Андреса Иньесту.

    Напомним, «Золотой мяч» вручается по итогам голосования главных тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.

    Источник: ФИФА

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    11.01.2016 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2016, 09:24

      зассал не поставил Неймара а то вдруг бы он выиграл и это называется по товарищески

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Garrincha58 13 января 2016, 13:20

      по-товарищески!

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