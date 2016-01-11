При голосовании Месси на первое место поставил Суареса

Стало известно, за кого голосовал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который также является капитаном сборной Аргентины, при выборе лучшего игрока 2015 года.

В тройку лучших футболистов по версии Месси вошли искллючительно его одноклубники. На первое место он поставил Луиса Суареса, на второе – Неймара, на третье – Андреса Иньесту.

Напомним, «Золотой мяч» вручается по итогам голосования главных тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.