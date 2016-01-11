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    • Ткачев: «Я уже собирался ехать в Германию, но мне позвонил Слуцкий»

    Ткачев: «Я уже собирался ехать в Германию, но мне позвонил Слуцкий»

    Новичок ЦСКА Сергей Ткачев рассказал, что звонок главного тренера армейцев Леонида Слуцкого заставил его отклонить предложение из Германии.

    "Предложение, не скрою, заинтересовало, можно сказать, я уже собирал вещи. Но буквально пару-тройку дней назад мне позвонил Леонид Слуцкий. Сказал, что хочет видеть меня в команде. Этот звонок все изменил. Долго раздумывать не стал и решил остаться в России. Предложения действительно были, в том числе и из других российских клубов. Не хотелось бы конкретизировать. Я в ЦСКА и очень этому рад", – сказал Ткачев.

    Также полузащитник признался, что пока не знает, на какой позиции ему предстоит играть в ЦСКА.

    "Могу сыграть и справа, и слева, и в центре полузащиты. Естественно, тренеру решать, где лучше меня использовать. Конкретные беседы на эту тему еще впереди. Сейчас мне нужно привыкнуть к команде. В ближайшие несколько дней буду заниматься по индивидуальной программе. Максимум неделю. Потом, надеюсь, вольюсь в общую группу".

    Источник: Бобсоккер

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    11.01.2016 20:34
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    Комментарии (7)
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    BATA
    1452540704
    Разводите димогогию, ЦСКА игроки нужны, тем более с РФ гражданством, думаю ни игрок, ни команда от этого не потеряет.Скамейку даже увеличивать надо у ЦСКА.
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    Asbjorn
    1452541826
    Для ЦСКА это конечно плюс,но с Германией вариант по моему лучше
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    Fandorine
    1452606984
    Слуцкий просто не туда попал.
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    ologreds
    1694996436
    numo454488
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