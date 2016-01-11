Ткачев: «Я уже собирался ехать в Германию, но мне позвонил Слуцкий»

Новичок ЦСКА Сергей Ткачев рассказал, что звонок главного тренера армейцев Леонида Слуцкого заставил его отклонить предложение из Германии.

"Предложение, не скрою, заинтересовало, можно сказать, я уже собирал вещи. Но буквально пару-тройку дней назад мне позвонил Леонид Слуцкий. Сказал, что хочет видеть меня в команде. Этот звонок все изменил. Долго раздумывать не стал и решил остаться в России. Предложения действительно были, в том числе и из других российских клубов. Не хотелось бы конкретизировать. Я в ЦСКА и очень этому рад", – сказал Ткачев.

Также полузащитник признался, что пока не знает, на какой позиции ему предстоит играть в ЦСКА.

"Могу сыграть и справа, и слева, и в центре полузащиты. Естественно, тренеру решать, где лучше меня использовать. Конкретные беседы на эту тему еще впереди. Сейчас мне нужно привыкнуть к команде. В ближайшие несколько дней буду заниматься по индивидуальной программе. Максимум неделю. Потом, надеюсь, вольюсь в общую группу".