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    Кейн счастлив в «Тоттенхэме»

    Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не планирует менять обстановку. По его словам, он хочет провести еще долгое время в расположении «шпор».

    «Да, определенно. Вокруг всегда будут витать слухи, но я счастлив здесь. «Тоттенхэм» в хорошем состоянии, у нас большое будущее, и я рвусь вперед. Посмотрим, что будет.

    В «Тоттенхэме» много молодых футболистов, которые хотят развиваться и становятся лучше с каждым матчем. Надо продолжать усердно работать. Чем больше играем, тем лучше и опытнее мы становимся. Думаю, что команда будет становиться только сильнее», – выступил с заявлением англичанин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 15:41
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    Комментарии (3)
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    mlkritskiy
    1452518823
    Еще бы. Отличный игрок. Уже здорово засветился.
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    шеффилд таун
    1452536298
    Неплохо получается ,у Гарри.
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    ologreds
    1694996438
    numo454464
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