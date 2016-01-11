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    Венгер: «Золотой мяч» получит Месси»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз заявил о том, что он скептически относится к награде «Золотой мяч». Несмотря на это, француз отметил, что награду в этом году должен получить нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

    «Я не большой поклонник этой награды. Ее получит Месси, поскольку „Барселона“ выиграла все титулы», — цитирует специалиста пресс-служба «Арсенала».

    Имя обладателя «Золотого мяча» будет объявлено во время специальной церемонии, которая пройдет сегодня, 11 января.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 13:27
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    Комментарии (4)
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    Dammit
    1452508804
    Месси обязан её получить,это верно,но не только потому,что Барса выиграла всё
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    Aztec58
    1452522603
    Забавно, блин, это всё равно, что сказать: я не большой поклонник таблицы умножения, но всё же дважды два - четыре.
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    ologreds
    1694996438
    numo454454
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