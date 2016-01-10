«Манчестер Сити» включился в гонку за Зане

«Манчестер Сити» заинтересовался возможностью приобретения юного хабвека «Шальке-04» Лероя Зане. Как сообщает источник, 19-летний немец также входит в список трансферных целей мадридского «Реала» и «Барселоны».

Сейчас Зане находится в США на зимнем тренировочном сборе гельзенкирхенцов и не может давать интервью о своем будущем, согласно указанию клуба.

В текущем сезоне юный полузащитник 24 раза выходил на поле в составе «Шальке-04», забил пять голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.