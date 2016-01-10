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    • Реднапп: «Если «МЮ» удастся заполучить Бэйла, они станут очень близки к чемпионству»

    Реднапп: «Если «МЮ» удастся заполучить Бэйла, они станут очень близки к чемпионству»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, под руководством которого в свое время играл полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» станет главным претендентом на титул чемпиона Англии, если наставнику манкунианцев Луи ван Гаалу удастся переманить валлийского футболиста на Туманный альбион.

    «Он безумно талантлив. Если «Манчестер Юнайтед» удастся заполучить его, они станут очень близки к завоеванию титула. Бэйл может сыграть огромную роль.

    Он – человек, который может выигрывать матчи в одиночку. Он может забивать и создавать голы. Он может успеть забить 16-17 мячей до конца сезона, если они подпишут его сейчас. Бэйл может перевернуть ситуацию в команде. Это будет великолепное приобретение», – сказал Реднапп.

    Источник: Skysports

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    10.01.2016 19:47
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1452444646
    Ахахахахахах!
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    Asbjorn
    1452448267
    Ну во первых Реал не продаст,а во вторых, Ван Гала сначала уберите
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    ologreds
    1694996442
    numo454393
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