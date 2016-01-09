Широков поедет на сбор «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков поедет вместе с командой на первый зимний сбор, который должен начаться 16 января в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее появлялась информация о том, что москвичи не собираются продлевать контракт с футболистом. Широков был лишен игровой практики, поскольку количество сыгранных им в этом сезоне матчей близко к тому, которое повлечет за собой автоматическое продление соглашения.

Кроме того, сообщалось, что интерес к игроку проявлял «Краснодар», однако стороны не сумели договориться о финансовых условиях, и переговоры были прекращены.