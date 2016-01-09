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    Букур летом покинет «Кубань»

    Нападающий «Кубани» 35-летний Георге Букур сообщил, что по окончании контракта с краснодарским клубом покинет Россию и, возможно, завершит карьеру футболиста.

    «Когда я закончу выступать в России, мне нужно отдохнуть, я должен расслабиться и обдумать, чем я должен заниматься дальше. Сейчас я думаю только о шести месяцах контратка, а потом посмотрю, как я буду чувствовать себя физически. По окончании карьеры я планирую остаться в футболе и получить тренерскую лицензию», – цитирует Букура издание Dolce Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2016 07:35
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1452321321
    Да уж пора бы
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    Ganymed1
    1452329154
    Жорик спасибо тебе за все
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    ologreds
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