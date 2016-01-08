Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Ван Гаал: «Меня не волнуют разговоры о возможном приходе Гвардиолы в «МЮ»

    Ван Гаал: «Меня не волнуют разговоры о возможном приходе Гвардиолы в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал понять, что его не волнуют слухи о возможном назначении на пост наставника «красных дьяволов» Хосепа Гвардиолы, который на данный момент возглавляет «Баварию».

    «Я говорил об этом еще два года назад, и в этом нет ничего странного. Любой тренер должен ставить перед собой определенные цели соответствующие его амбициям. У Гвардиолы есть амбиции и он хочет увидеть и понять культуру английской Премьер-лиги, сделать то же самое, что и я.

    Я уже говорил, что моя карьера подходит к концу, поэтому мне эти разговоры неинтересны. Все, что мне интересно сейчас – это «Манчестер Юнайтед», и у меня есть еще год после этого сезона», – сказал голландец.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2016 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    GaGatlinec
    1452272158
    провильно волноваться тебе нельзя у тебя и так не очень там в мю)))
    Ответить
    ologreds
    1694996454
    numo454205
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+