Ван Гаал: «Меня не волнуют разговоры о возможном приходе Гвардиолы в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал понять, что его не волнуют слухи о возможном назначении на пост наставника «красных дьяволов» Хосепа Гвардиолы, который на данный момент возглавляет «Баварию».

«Я говорил об этом еще два года назад, и в этом нет ничего странного. Любой тренер должен ставить перед собой определенные цели соответствующие его амбициям. У Гвардиолы есть амбиции и он хочет увидеть и понять культуру английской Премьер-лиги, сделать то же самое, что и я.

Я уже говорил, что моя карьера подходит к концу, поэтому мне эти разговоры неинтересны. Все, что мне интересно сейчас – это «Манчестер Юнайтед», и у меня есть еще год после этого сезона», – сказал голландец.