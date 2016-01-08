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    Тихонов: «Спартак» способен замахнуться на место в тройке»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов, который сейчас работает тренером в «Краснодаре», поделился своим мнением о турнирных перспективах москвичей в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

    «Я прочитал в газетах, что на покупку игроков зимой «Спартак» потратит 20 миллионов евро. Если команда усилится, если приобретут двух-трех качественных игроков, думаю, «Спартак» способен замахнуться на место в тройке», – сказал Тихонов.

    Кроме того, он оценил вероятность возвращения в «Краснодар» Романа Широкова.

    «Решение принимаю не я. Как говорит главный тренер, он хочет это сделать. Но решать будет он и руководство клуба».

    Источник: Р-Спорт

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    08.01.2016 01:20
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    Комментарии (5)
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    grand-igor
    1452211061
    ну пусть махает в чем же дело?
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    REDWHITE_
    1452233833
    как минимум второе место. 1. цска 2. СПАРТАК 3. Краснодар 4. Локо 5. Ростов 6. зенит
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    ologreds
    1694996458
    numo454145
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