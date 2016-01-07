Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Летом Зидан отказался от зарплаты в 13 миллионов ради мечты возглавить «Реал»

    Летом Зидан отказался от зарплаты в 13 миллионов ради мечты возглавить «Реал»

    Летом 2015 года нынешний наставник "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить один из футбольных клубов Саудовской Аравии.

    Сообщается, что Зидан получил из этой страны предложение о контракте, условия которого предусматривали зарплату в размере 13 миллионов евро в год. Француз, который на тот момент тренировал второй состав "Реала", отказался от этой возможности ради того, чтобы однажды стать наставником главной команды мадридцев.

    Напомним, недавно Зидан сменил на посту главного тренера "Реала" Рафаэля Бенитеса.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2016 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Raxor
    1452196711
    мужик, предан клубу
    Ответить
    Pravdin_V
    1452199831
    А что Зидан думает по поводу того что недавно учинили его собратья в Кельне? Видно Матерацци как в воду глядел
    Ответить
    ologreds
    1694996460
    numo454132
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+