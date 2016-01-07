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    «Зенит» занял 31-е место в рейтинге 2015 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила ежегодный клубный рейтинг. Так, лучшей командой 2015 года стала «Барселона», выигравшая чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

    На втором месте расположился «Ювентус», а третьим стал «Наполи».

    Если говорить о представителей России, то выше всех поднялся питерский «Зенит», который занял 31-е место. За ним следует «Краснодар», занявший 52-е место, а на 84-й строчке расположился ЦСКА. У «Локомотива» 117-е место, а на 138-й строчке разместиля «Рубин».

    1. «Барселона» — 379 (баллов)

    2. «Ювентус» — 286

    3. «Наполи» — 268

    4. «Бавария» — 263

    5. «ПСЖ» — 257

    6 «Реал» — 241

    7. «Индепендьенте Санта-Фе» (Колумбия) — 240

    8. «Фиорентина» — 236

    9. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 234

    10. «Вольфсбург» — 232…

    30. «Динамо» (Киев) — 189

    31. «Зенит» — 187,5…

    52. «Краснодар» — 162,5…

    84. ЦСКА — 138…

    117. «Локомотив» — 117,5…

    138. «Рубин» — 109,5.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 18:50
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    Комментарии (2)
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    Raxor
    1452195510
    бредовый рейт, хз че там вообще наполи потерял
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    ologreds
    1694996460
    numo454112
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