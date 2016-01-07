«Зенит» занял 31-е место в рейтинге 2015 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила ежегодный клубный рейтинг. Так, лучшей командой 2015 года стала «Барселона», выигравшая чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

На втором месте расположился «Ювентус», а третьим стал «Наполи».

Если говорить о представителей России, то выше всех поднялся питерский «Зенит», который занял 31-е место. За ним следует «Краснодар», занявший 52-е место, а на 84-й строчке расположился ЦСКА. У «Локомотива» 117-е место, а на 138-й строчке разместиля «Рубин».

1. «Барселона» — 379 (баллов)

2. «Ювентус» — 286

3. «Наполи» — 268

4. «Бавария» — 263

5. «ПСЖ» — 257

6 «Реал» — 241

7. «Индепендьенте Санта-Фе» (Колумбия) — 240

8. «Фиорентина» — 236

9. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 234

10. «Вольфсбург» — 232…

30. «Динамо» (Киев) — 189

31. «Зенит» — 187,5…

52. «Краснодар» — 162,5…

84. ЦСКА — 138…

117. «Локомотив» — 117,5…

138. «Рубин» — 109,5.