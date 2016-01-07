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    • Чичарито: «Мне не хватало постоянной игровой практики в последние несколько лет»

    Чичарито: «Мне не хватало постоянной игровой практики в последние несколько лет»

    Мексиканский форвард «Байера» Чичарито пожаловался на то, что в последние годы он не имел игровой практики.

    «Мне не хватало постоянной игровой практики в последние 2-3 года. Казалось, что я периодически играю, а потом возвращаюсь на скамейку запасных.

    Теперь же я провожу большую часть матча на поле, участвую почти в каждой игре, я очень этого хотел в «МЮ».

    Некоторые считают, что уверенность в себе приходит с голами, но я с ними не согласен. Я думаю, что уверенность приходит тогда, когда ты выходишь на поле каждый день и ловишь игровой ритм», – высказался мексиканец.

    В 14-ти матчах Бундеслиги этого сезона Чичарито забил 11 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 16:22
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