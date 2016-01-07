Доменек назвал Зидана «нехорошим человеком»

Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек неоднозначно высказался в адрес главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
«Зидан – легенда и как таковой может пробуждать в людях эмоции. И не только позитивные. Он не является беспроблемной звездой. Зидан – нехороший человек, способный на все. Именно это и делает его человеческим богом», — приводят слова Доменека в издании Le Monde.
Напомним, что француз возглавил «сливочных» 4 января, а до этого времени командой руководил Рафаэль Бенитес.
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as-un-gentil-mec-898655 написано совсем не так. А именно: "Зидан - не лапочка, он жесткий человек, способный на все в отношении других людей. Именно это делает его как руководителя просто божественным". Согласитесь, завистью тут и не пахнет.