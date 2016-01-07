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    Доменек назвал Зидана «нехорошим человеком»

    Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек неоднозначно высказался в адрес главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    «Зидан – легенда и как таковой может пробуждать в людях эмоции. И не только позитивные. Он не является беспроблемной звездой. Зидан – нехороший человек, способный на все. Именно это и делает его человеческим богом», — приводят слова Доменека в издании Le Monde.

    Напомним, что француз возглавил «сливочных» 4 января, а до этого времени командой руководил Рафаэль Бенитес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2016 14:30
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    Комментарии (7)
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    Genri 39
    1452168564
    сам не понял, что хотел сказать..
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    Asbjorn
    1452171082
    Редиска
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    MagicArs
    1452174260
    сам он мразота, не трогать Зидана!
    Ответить
    ЖОРРО
    1452176246
    Раймон просто завидует...
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    Вомбат
    1452177941
    Это ошибочный перевод, господа. На сайте http://www.public.fr/News/Raym
    ond-Domenech-Zidane-ce-n-est-p
    as-un-gentil-mec-898655 написано совсем не так. А именно: "Зидан - не лапочка, он жесткий человек, способный на все в отношении других людей. Именно это делает его как руководителя просто божественным". Согласитесь, завистью тут и не пахнет.
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    Hala Madrid
    1452223213
    А сам Раймон праведный ?
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    ologreds
    1694996462
    numo454093
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